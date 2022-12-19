Игрок «Крыльев» Ежов на весь город кричит про победу Месси и Аргентины на ЧМ-2022
Поделиться
Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов эмоционально отпраздновал победу сборной Аргентины и лично Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре. Футболист высунулся из окна дома и начал кричать фамилию аргентинского игрока.
Лионель Месси принял участие в пяти чемпионатах мира. В 2014 году сборная Аргентины вместе со своим капитаном дошла до финала турнира, где уступила Германии. На турнире в Катаре аргентинцы в серии пенальти обыграли действующих чемпионов — сборную Франции (3:3 доп.вр., 4:2 пен.), одержав третью победу на чемпионатах мира (1978, 1986).
Ранее форвард заявил, что турнир в Катаре станет для него последним чемпионатом мира в карьере, однако он не собирается завершать карьеру в сборной Аргентины прямо сейчас.
Комментарии
- 19 декабря 2022
-
13:37
-
13:35
-
13:34
-
13:24
-
13:20
-
13:18
-
13:15
-
13:14
-
13:13
-
13:10
-
13:02
-
13:00
-
12:54
-
12:41
-
12:39
-
12:35
-
12:22
-
12:22
-
12:20
-
12:13
-
12:10
-
12:06
-
12:02
-
12:00
-
11:46
-
11:45
-
11:45
-
11:32
-
11:30
-
11:30
-
11:24
-
11:15
-
11:12
-
11:05
-
11:02
Партнерский контент