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Игрок «Крыльев» Ежов на весь город кричит про победу Месси и Аргентины на ЧМ-2022

Игрок «Крыльев» Ежов на весь город кричит про победу Месси и Аргентины на ЧМ-2022
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов эмоционально отпраздновал победу сборной Аргентины и лично Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре. Футболист высунулся из окна дома и начал кричать фамилию аргентинского игрока.

Лионель Месси принял участие в пяти чемпионатах мира. В 2014 году сборная Аргентины вместе со своим капитаном дошла до финала турнира, где уступила Германии. На турнире в Катаре аргентинцы в серии пенальти обыграли действующих чемпионов — сборную Франции (3:3 доп.вр., 4:2 пен.), одержав третью победу на чемпионатах мира (1978, 1986).

Ранее форвард заявил, что турнир в Катаре станет для него последним чемпионатом мира в карьере, однако он не собирается завершать карьеру в сборной Аргентины прямо сейчас.

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