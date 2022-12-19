Ивелин Попов: Россия смогла бы добраться до 1/8 финала ЧМ в Катаре

Бывший болгарский футболист «Ростова» и московского «Спартака» Ивелин Попов заявил, что сборная России могла бы дойти до 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, и оценил финал ЧМ между национальными командами Аргентины и Франции (3:3, 4:2 пен.).

«Это лучший финал чемпионатов мира, который я видел. Но вообще на этом турнире лично я болел за Хорватию. Что касается сборной России, думаю, команда могла бы добраться до 1/8 финала», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Сборная России не смогла выступить на чемпионате мира в Катаре из-за решения ФИФА и УЕФА. Российская команда должна была сыграть в полуфинале стыковых матчей за право выхода на ЧМ с Польшей, но была отстранена от участия в официальных международных встречах.

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