Булыкин: очень крутой финал ЧМ-2022. У нас появился величайший футболист всех времён

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил финальный матч чемпионата мира — 2022, в котором встречались сборные Аргентины и Франции.

«Был очень крутой финал, понравилось всё: и интрига, и игра, и голы. И то, что у нас появился величайший футболист всех времён и народов. Месси забрал последний титул, которого ему не хватало, чтобы затмить всех», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, в финале чемпионата мира встречались сборные Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.



На 23-й минуте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария. Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе (первый — с 11-метрового). Игра перетекла в дополнительное время, где команды обменялись голами. В серии пенальти победу сборной Аргентины обеспечили точные удары Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, а также сейв голкипера Мартинеса и промах Тчуамени.