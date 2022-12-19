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Агуэро нецензурно оскорбил полузащитника сборной Франции Камавинга, обыграв его фамилию

Агуэро нецензурно оскорбил полузащитника сборной Франции Камавинга, обыграв его фамилию
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Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро оскорбил полузащитника национальной команды Франции Эдуарду Камавинга во время празднования победы над французской сборной в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«А теперь момент для тишины… Эдуарду Камавинга — членоголовый», — произнёс бывший аргентинский футболист во время прямого эфира из раздевалки чемпионов мира.

Отметим, что «членоголовый» на испанском языке «Caro de pinga», что созвучно с фамилией французского полузащитника.

Сборная Аргентины одержала победу над Францией по пенальти 4:2, основное время финала завершилось со счётом 2:2, дополнительное — 3:3. Камавинга вышел на поле на 71-й минуте и не отметился результативными действиями.

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