Александр Мостовой: в финале ЧМ-2022 Месси даже не вспотел. Человеку 35 лет — фантастика!

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о финале чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 3:3, судьба матча определялась в серии пенальти.
«Всем, кто критиковал Месси и говорил, что ему не хватает для величия Кубка мира — сейчас он может сказать многим, что им теперь не хватает того, что он выиграл семь золотых мячей, побил все рекорды, которые только есть и будут. Ещё неизвестно, кто и когда их побьёт. Если бы даже Месси сегодня не выиграл с Аргентиной, то всё равно остался бы величайшим футболистом. А он лишний раз всем всё показал.
По-моему, он в финале даже не вспотел! Человеку 35 лет — это просто фантастика. Сегодня я наблюдал фантастический пример. Футбол является величайшей игрой на земном шаре», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 19 декабря 2022
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