Объявлена символическая сборная ЧМ-2022 по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored составил символическую сборную чемпионата мира — 2022 в Катаре.



В сборную вошли 11 футболистов: по одному на каждую позицию. Лучшую оценку по итогам турнира (8,2) получили сразу два игрока — аргентинец Лионель Месси и португалец Бруну Фернандеш. Вторая по величине оценка (8,0) у Килиана Мбаппе из сборной Франции.

Полностью символическая сборная ЧМ-2022 выглядит следующим образом:

Вратарь: Войцех Щенсны (Польша, 7,9);

Защитники: Тео Эрнандес (Франция, 7,2), Родри (Испания, 7,4), Гарри Магуайр (Англия, 7,4), Ашраф Хакими (Марокко, 7,0).

Полузащитники: Килиан Мбаппе (Франция, 8,0), Каземиро (Бразилия, 7,5), Джуд Беллингем (Англия, 7,6), Бруну Фернандеш (Португалия, 8,2);

Нападающие: Антуан Гризманн (Франция, 7,5), Лионель Месси (Аргентина, 8,2).