Созин: эмир Катара признал: есть короли стран, а есть – футбола. И его имя – Месси

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о нападающем Аргентины Лионеле Месси после победного для него чемпионата мира в Катаре. В финале турнира аргентинцы обыграли Францию (3:3 доп.вр. 4:2 пен.).

«Мантия на Месси – это признание его таланта, его вклада в историю футбола. Месси признали королём футбола. Я не видел Пеле, но видел Марадону, и могу сказать, что у футбола есть новый король – и это Месси. Да, французы должны были выигрывать, да, первый пенальти был спорным. Но эмир Катара признал: есть короли стран, а есть – футбола. И его имя – Лионель Месси», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Танец Лионеля Месси с чеком на $ 10 млн после победы на чемпионате мира. Видеоролик: