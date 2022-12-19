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Финал ЧМ-2022 показал лучшие показатели в истории французского телевидения

Финал ЧМ-2022 показал лучшие показатели в истории французского телевидения
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Финал чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором встречались сборные Аргентины и Франции (3:3 доп.вр., 4:2 пен.), установил рекорд просмотра для французского телевидения. Об этом сообщает RMC Sport.

На своих экранах телеканал TF1 включили 24 миллиона французов и более 29 миллионов человек в момент серии пенальти. Это лучший показатель в истории французского телевидения. Этот огромный показатель аудитории дополняется еще одним прекрасным показателем: доля аудитории составляет 80%, то есть четыре из пяти французов.

Предыдущий рекорд был установлен во время полуфинального матча между Португалией и Францией на ЧМ-2006, его посмотрели в прямом эфире 22,2 миллиона человек. Полуфинал ЧМ-2022 с Марокко включили 20,7 миллиона человек.

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