Вратарь Аргентины Мартинес объяснил свой неприличный жест во время церемонии награждения

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес объяснил свой неприличный жест во время церемонии награждения после финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором аргентинцы обыграли Францию (3:3, 4:2 пен.).

«Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Подобное высокомерие на меня не действует», — сказал Мартинес в интервью аргентинскому радио La Red.

30-летний Мартинес был признан лучшим голкипером чемпионата мира в Катаре, получив соответствующий приз, «Золотую перчатку». Затем вратарь сборной Аргентины изобразил неприличный жест, подставив награду к своему паху.

Мартинес принял участие в шести матчах Аргентины на чемпионате мира 2022 года, пропустив шесть мячей и трижды сыграв на ноль.

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