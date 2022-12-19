Вратарь Аргентины Мартинес объяснил свой неприличный жест во время церемонии награждения

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес объяснил свой неприличный жест во время церемонии награждения после финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором аргентинцы обыграли Францию (3:3, 4:2 пен.).
«Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Подобное высокомерие на меня не действует», — сказал Мартинес в интервью аргентинскому радио La Red.
30-летний Мартинес был признан лучшим голкипером чемпионата мира в Катаре, получив соответствующий приз, «Золотую перчатку». Затем вратарь сборной Аргентины изобразил неприличный жест, подставив награду к своему паху.
Мартинес принял участие в шести матчах Аргентины на чемпионате мира 2022 года, пропустив шесть мячей и трижды сыграв на ноль.
Видео: Жители Буэнос-Айреса празднуют победу команды на ЧМ-2022:
- 19 декабря 2022
-
15:10
-
15:10
-
15:05
-
15:01
-
14:59
-
14:46
-
14:37
-
14:35
-
14:32
-
14:27
-
14:19
-
14:18
-
14:15
-
13:55
-
13:51
-
13:45
-
13:37
-
13:35
-
13:34
-
13:33
-
13:24
-
13:20
-
13:18
-
13:15
-
13:14
-
13:13
-
13:10
-
13:02
-
13:00
-
12:54
-
12:41
-
12:39
-
12:35
-
12:22
-
12:22