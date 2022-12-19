Сергей Силкин: финал ЧМ-2022 — лучший, что я видел. Был обалденный футбол

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает финал чемпионата мира в Катаре лучшим, который он видел. В решающем матче аргентинцы обыграли Францию (3:3 доп.вр., 4:2 пен.).

«Лучший финал, что я видел. Был обалденный футбол. Я не понял, почему французы так долго раскачивались. Когда они включились на всю катушку, стало понятно, что у них есть шансы и выиграть.



У меня двойственные чувства. С одной стороны, мне хотелось, чтобы Месси выиграл. У него очень хорошая карьера, но он не становился чемпионом мира. Месси показал, что он классный игрок не только индивидуально, но и командно. С другой стороны, есть Мбаппе, который мог стать второй раз чемпионом мира.



До 70-й минуты не было видно Францию, а потом не было видно Аргентину. Французы отыгрались, но если бы они ещё чуть напряглись, то могли бы и в основное время вырвать победу. А какой выход один на один был в конце дополнительного времени! Но было видно, что аргентинцы хотят. Они знали, что делают, и ложились костьми. Мбаппе первый раз получил мяч во втором тайме. Справедливо, что Аргентина выиграла», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Над стадионом Лусаил зажгли фейерверки в честь победы Аргентины. Видеоролик: