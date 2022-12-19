Самедов: Аргентина и Франция дали спектакль с сумасшедшим сюжетом. ЧМ-2022 удался!

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился эмоциями от просмотренного финала чемпионата мира по футболу, в котором встретились Аргентина и Франция. Победу одержали аргентинцы в серии пенальти (3:3 доп.вр., 4:2 пен.).
«Лучший финал, что я видел. Две просто потрясающие команды дали спектакль. Это сумасшедший сюжет и игра!
«Понятно, что на каждом чемпионате мира есть команды, которые фавориты, но потом оказывается так, что те же немцы и бельгийцы не вышли из группы. В любом случае чемпионат мира удался — финал тому подтверждение. Хочется выделить, что получился такой красочный финал», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Аргентинский комментатор расплакался после победы Аргентины. Видеоролик:
- 19 декабря 2022
-
15:10
-
15:10
-
15:05
-
15:01
-
14:59
-
14:46
-
14:37
-
14:35
-
14:32
-
14:27
-
14:19
-
14:18
-
14:15
-
13:55
-
13:51
-
13:45
-
13:37
-
13:35
-
13:34
-
13:33
-
13:24
-
13:20
-
13:18
-
13:15
-
13:14
-
13:13
-
13:10
-
13:02
-
13:00
-
12:54
-
12:41
-
12:39
-
12:35
-
12:22
-
12:22