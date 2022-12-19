Самедов: Аргентина и Франция дали спектакль с сумасшедшим сюжетом. ЧМ-2022 удался!

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился эмоциями от просмотренного финала чемпионата мира по футболу, в котором встретились Аргентина и Франция. Победу одержали аргентинцы в серии пенальти (3:3 доп.вр., 4:2 пен.).

«Лучший финал, что я видел. Две просто потрясающие команды дали спектакль. Это сумасшедший сюжет и игра!



«Понятно, что на каждом чемпионате мира есть команды, которые фавориты, но потом оказывается так, что те же немцы и бельгийцы не вышли из группы. В любом случае чемпионат мира удался — финал тому подтверждение. Хочется выделить, что получился такой красочный финал», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Аргентинский комментатор расплакался после победы Аргентины. Видеоролик: