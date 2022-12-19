Лионель Месси нарушил регламент ФИФА во время празднования победы на ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который в составе национальной команды, стал победителем чемпионата мира, нарушил регламент ФИФА. 35-летний Месси поднимал Кубок мира в арабском биште.
Месси в биште технически противоречит политике ФИФА в отношении «праздничных нарядов», которая определена в статье 27 руководства ФИФА по «правилам экипировки».
Статья 27 гласит:
«В финале турнира под эгидой ФИФА праздничную одежду можно носить на игровом поле только после проведения официальных мероприятий ФИФА (во время них команда должна быть в футболках, в которых она была во время соответствующего Матча).
Затем в политике перечислены «презентация трофея, официальные фотографии ФИФА и официальные выступления в СМИ» как случаи, когда игроки должны быть в футболках, которые они носили во время матча.
Однако стоит отметить, что президент ФИФА Джанни Инфантино находился на сцене в тот момент, когда Месси получал бишт, и никак на это не отреагировал.
Танец Месси с чеком на $ 10 млн после победы на ЧМ-2022. Видеоролик:
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