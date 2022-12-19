«Нам не хватает воздуха». В Дании рассказали, что перед финалом ЧМ-2022 случилась давка

Корреспондент датского телевидения TV2 Sport Джеспер Амтер рассказал, что перед началом финального матча чемпионата мира между Францией и Аргентиной (3:3 доп.вр., 2:4 пен.) случилась давка.
«Перед метро в Дохе возникли серьезные проблемы, там столпились люди. Было огромное давление сзади, но никто не мог выйти вперед из очереди. Были крики и люди были напуганы», — приводит слова своего журналиста сайт TV2.
По сведениям источника, родители некоторых детей поднимали их в воздух, чтобы их не задавили. Проблема заключалась в том, что выход из метро становился всё уже и уже.
«За пределами метро было видно, как другие стояли, уткнувшись лицом прямо в забор, и кричали, что им не хватает воздуха. Полиция просто стояла и смотрела, несмотря на то, что люди отчаянно кричали, что им нужно открыть забор», — добавляет Амтер.
В конце концов, забор был убран.
Полиция Парижа разгоняет болельщиков после поражения Франции. Видеоролик:
- 19 декабря 2022
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