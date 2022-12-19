«Это совершенно нелепо и скандально». Комментатор — о подарке, вручённом Месси на ЧМ-2022

Датский комментатор Флемминг Тофт раскритиковал организаторов финала чемпионата мира в Катаре за то, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси был одет в бишт перед празднованием победы в турнире.

«Это совершенно нелепо и скандально. В конце концов, Месси должен был стоять в футболке сборной Аргентины, а не во всём остальном. Это было бы символом всего чемпионата мира. Ведь это не Катар выиграл чемпионат мира — победили Месси и его страна. Он должен был быть в футболке, которую носят его товарищи по команде, все зрители и люди дома в Аргентине. Это огромный косяк со стороны организаторов», — приводит слова Тофта TV2.

Бишт — традиционный плащ, популярный в арабском мире. Бишт носят на особых мероприятиях, таких как свадьбы и праздник Курбан-Байрам. Он традиционно изготавливается из верблюжьей и козьей шерсти и ассоциируется со статусом, богатством и торжественными мероприятиями.

Пять Месси разных времён празднуют победу на ЧМ-2022. Видеоролик: