Джорджевич: «Локомотив» поступил со мной некрасиво. Говорили одно, а вышло по-другому

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал о том, почему у него не получилось заиграть в московском «Локомотиве».

«Я не успел доказать болельщикам «Локомотива» необходимость моего нахождения в команде. Поступил со мной «Локомотив» некрасиво, да. Мне сказали, что рассчитывают на меня, мы пожали руки, а через полтора часа получается другое – мне говорят уйти. Это футбол, такое случается. Я не хочу терять свое время на обиду.

Они купили нового нападающего – Зе Луиша– в последний день трансферного окна. Если бы я хотел остаться, мог бы сказать, что не хочу уходить, а клуб не смог бы зарегистрировать нового форварда. Но я не хотел так поступать, ведь тренеру я не нужен, не хотел принципиально оставаться.



Так как трансферное окно в Европе было уже закрыто, а в России оставался последний день, со мной неправильно, наверное, поступили. Меня заставили таким решением уехать. Обиды нет, всё прошло. Жизнь продолжается», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

Джорджевич сыграл за «Локомотив» пять матчей в РПЛ и Кубке России, сделав одну голевую передачу за 170 минут на поле.