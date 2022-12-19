Александр Мостовой: Роналду однозначно поздравит Месси с победой на чемпионате мира

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поздравит аргентинца Лионеля Месси с победой на чемпионате мира — 2022 в Катаре.



«Роналду однозначно поздравит Месси с победой на чемпионате мира. Я уже десять лет говорю, что Месси — сильнейший в мире. Остаюсь при своём мнении. Как вообще можно открывать рот на этих двух величайших футболистов? У кого язык поворачивается их критиковать?



Я не исключаю, что Месси ещё сыграет на чемпионате мира. Так, как Месси играет, он может спокойно до 40 играть. Его можно поставить на любую позицию, и он будет лучшим», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.