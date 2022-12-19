Билялетдинов: «Зенит» — не уровень Паредеса. Ему повезло перейти в «ПСЖ», где есть Месси

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов оценил выступление действующих и бывших игроков РПЛ на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Паредес, Ловрен, Влашич и Ливайя стали призёрами чемпионата мира, есть ли в этом заслуга РПЛ? С одной стороны, да, но с другой — многие уже давно уехали. Деян сейчас выступает в «Зените», значит, правильная подготовка была в Санкт-Петербурге. Ребята — профессионалы, и где бы они не оказались, то они бы готовились по своим определённым критериям. То, что они побывали у нас в чемпионате — это здорово, это плюс для РПЛ. Да, «Зенит» для Паредеса был ступенькой перед переходом в такие клубы, как «ПСЖ» и «Ювентус». Леандро показал в Санкт-Петербурге не весь свой потенциал, но потом, в Париже, с помощью высококлассных партнёров приобрёл ключевые качества для опорного полузащитника. В классе он вырос именно в «ПСЖ».



Почему такие хорошие игроки не могут полностью раскрыться в РПЛ? Проблема в нашей лиге, в командах. Приезжают люди, которые должны в нашей стране феериить, показывать класс, но они быстро свыкаются с российским тренировочным процессом и играют с ребятами не самого высокого уровня. Давайте говорить откровенно: «Зенит» — не уровень Паредеса. Есть два варианта — либо человек выстреливает и едет куда-то дальше, либо остается на этом же уровне. При всём уважении в «Зените» нет Месси и Мбаппе. Леандро повезло, что он перешёл в топ-клуб, играет с лучшими футболистами и в итоге вырос в чемпиона мира. В РПЛ пока нет команд уровня «ПСЖ», поэтому все хотят попробовать себя в Европе, стремятся развиваться и уехать туда, где партнёры сильнее, а команды более квалифицированные», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Паредес, выигравший золотые медали чемпионата мира в составе сборной Аргентины, выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Ловрен является действующим игроком петербургской команды. Хорватский защитник вместе со своей национальной командой завоевал бронзовые медали турнира в Катаре. Его партнёры по сборной Хорватии, Никола Влашич и Марко Ливайя, также выступали в РПЛ. Влашич играл за ЦСКА, а Ливайя — за казанский «Рубин».