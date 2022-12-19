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Месси — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Кварацхелия — десятый

Месси — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Кварацхелия — десятый
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Издание Goal представило обновлённый топ-20 претендентов на «Золотой мяч» 2023 года — приз, который вручается лучшему футболисту года по версии France Football.

Лидером двадцатки является нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. В топ-3 также вошли форварды «ПСЖ» и «Манчестер Сити» Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия расположился на десятой строчке рейтинга.

Полностью топ-20 выглядит следующим образом:

  1. Лионель Месси («ПСЖ»);
  2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
  3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
  4. Неймар («ПСЖ»);
  5. Роберт Левандовски («Барселона»);
  6. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид);
  7. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»);
  8. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);
  9. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
  10. Хвича Кварацхелия («Наполи»);
  11. Букайо Сака («Арсенал»);
  12. Джамал Мусиала («Бавария»);
  13. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд);
  14. Энцо Фернандес («Бенфика»);
  15. Коди Гакпо («ПСВ»);
  16. Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид);
  17. Лука Модрич («Реал» Мадрид);
  18. Гарри Кейн («Тоттенхэм»);
  19. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
  20. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

Действующим обладателем «Золотого мяча» является нападающий «Реала» Карим Бензема. Для Лионеля Месси награда France Football может стать восьмой в карьере.

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