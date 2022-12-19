Месси — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Кварацхелия — десятый
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Издание Goal представило обновлённый топ-20 претендентов на «Золотой мяч» 2023 года — приз, который вручается лучшему футболисту года по версии France Football.
Лидером двадцатки является нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. В топ-3 также вошли форварды «ПСЖ» и «Манчестер Сити» Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия расположился на десятой строчке рейтинга.
Полностью топ-20 выглядит следующим образом:
- Лионель Месси («ПСЖ»);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Неймар («ПСЖ»);
- Роберт Левандовски («Барселона»);
- Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид);
- Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»);
- Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);
- Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- Хвича Кварацхелия («Наполи»);
- Букайо Сака («Арсенал»);
- Джамал Мусиала («Бавария»);
- Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд);
- Энцо Фернандес («Бенфика»);
- Коди Гакпо («ПСВ»);
- Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид);
- Лука Модрич («Реал» Мадрид);
- Гарри Кейн («Тоттенхэм»);
- Ашраф Хакими («ПСЖ»);
- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).
Действующим обладателем «Золотого мяча» является нападающий «Реала» Карим Бензема. Для Лионеля Месси награда France Football может стать восьмой в карьере.
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