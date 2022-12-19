Месси — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Кварацхелия — десятый

Издание Goal представило обновлённый топ-20 претендентов на «Золотой мяч» 2023 года — приз, который вручается лучшему футболисту года по версии France Football.

Лидером двадцатки является нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. В топ-3 также вошли форварды «ПСЖ» и «Манчестер Сити» Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия расположился на десятой строчке рейтинга.

Полностью топ-20 выглядит следующим образом:

Лионель Месси («ПСЖ»); Килиан Мбаппе («ПСЖ»); Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»); Неймар («ПСЖ»); Роберт Левандовски («Барселона»); Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид); Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»); Хулиан Альварес («Манчестер Сити»); Мохамед Салах («Ливерпуль»); Хвича Кварацхелия («Наполи»); Букайо Сака («Арсенал»); Джамал Мусиала («Бавария»); Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд); Энцо Фернандес («Бенфика»); Коди Гакпо («ПСВ»); Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид); Лука Модрич («Реал» Мадрид); Гарри Кейн («Тоттенхэм»); Ашраф Хакими («ПСЖ»); Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

Действующим обладателем «Золотого мяча» является нападающий «Реала» Карим Бензема. Для Лионеля Месси награда France Football может стать восьмой в карьере.