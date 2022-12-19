В «Крыльях Советов» рассказали, что отклонили запрос «Локомотива» по Пиняеву и Глушенкову

В пресс-службе самарских «Крыльев Советов» подтвердили, что клуб получил предложение от «Локомотива» по трансферу нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, но отклонил его.
«Действительно, футбольный клуб «Крылья Советов» получал запрос от «Локомотива» относительно возможности трансфера игроков нашей команды — Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. «Крылья Советов» заинтересованы в сохранении обоих футболистов, поэтому данный запрос был отклонён нашим клубом. Вместе с тем контракты этих игроков содержат фиксированные суммы отступных.
Необходимо отметить, что Сергей Пиняев переходил в «Крылья Советов» на определённых условиях, в том числе с фиксацией суммы отступных – без данного условия трансфер одного из самых талантливых молодых российских игроков в «Крылья» был невозможен», — приводит слова пресс-службы «Матч ТВ».
В «Крыльях» добавили, что сумма отступных, за который Пиняев может уйти из самарской команды, в 10 раз превышает ту цену, которую они заплатили за него «Чертаново» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Пиняев забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
23-летний Глушенков стал игроком самарской команды на постоянной основе летом 2022 года. По ходу нынешнего сезона нападающий выходил на поле 21 раз, отличившись шестью голами и шестью результативными передачами. Контракт Глушенкова истекает в 2025 году.
- 19 декабря 2022
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