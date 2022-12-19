Член сборной Аргентины прыгнул головой в мусорный контейнер после победы на ЧМ-2022. Видео

В соцсетях стало вирусным видео яркого празднования сборной Аргентины в раздевалке после победы в финале ЧМ-2022. На ролике запечатлено, как один из членов аргентинской национальной команды разбежался и «нырнул» головой в мусорный контейнер.
Член сборной Аргентины прыгнул головой в мусорный контейнер:
Напомним, в финале чемпионата мира встречались сборные Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.
На 23-й минуте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария. Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе (первый — с 11-метрового). Игра перешла в дополнительное время, где команды обменялись голами. В серии пенальти победу сборной Аргентины обеспечили точные удары Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, а также сейв голкипера Мартинеса и промах Тчуамени.
- 19 декабря 2022
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