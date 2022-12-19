Кечинов: Мбаппе следующим после Месси будет обладателем звания лучшего игрока планеты

Бывший российский футболист Валерий Кечинов считает, что форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе в будущем будет лучшим игроком мира.

«Однозначно лучший финал, что я видел: и по игре, и по зрелищности, и по драматургии. То, что два на сегодняшний день великих футболиста играли свои яркие игры — это дорогого стоит.



Мбаппе — великий? Он следующим после Месси будет обладателем всех трофеев и звания лучшего игрока планеты. Может быть, он ещё не такой великий, как Месси. Однако скоро он будет там», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

23-летний Мбаппе вместе с Францией дошёл до финала чемпионата мира, где проиграл Аргентине с Лионелем Месси (3:3 доп.вр., 2:4 пен.). В решающем матче Мбаппе оформил хет-трик, а всего на турнире забил восемь голов и отдал две результативные передачи в семи встречах.

Мартинес потроллил Мбаппе во время празднования победы на ЧМ-22. Видеоролик: