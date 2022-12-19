Сестра Роналду прокомментировала победу Месси и Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре

Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, высказалась о прошедшем чемпионате мира в Катаре.

«Худший чемпионат мира за все времена… Который, к счастью, подарил нам отличный финал. Вот это матч! Поздравляю Аргентину», — приводит слова Авейру Marca.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины по пенальти обыграла Францию (3:3 доп.вр., 4:2 пен.). Для аргентинцев это третья победа на турнире, вслед за успехами 1978 и 1986 годов.

Лионель Месси, которого долгие годы называли главным конкурентом Роналду, выиграл свой первый чемпионат мира в карьере в возрасте 35 лет. В 2014 году он дошёл до финала турнира, где Аргентина проиграла Германии. У Роналду побед на чемпионатах мира нет.

Танец Месси с чеком на $ 10 млн после победы на ЧМ-2022. Видеоролик: