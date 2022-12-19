Тренер Германии Флик: нам не позволили играть в футбол. Политикой должны заниматься другие

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик заявил, что немецкая команда не получила должной поддержки со стороны болельщиков из-за политизированности чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Президент Франции Эммануэль Макрон сказал что-то вроде: «Футбол слишком политизирован. Наши игроки должны сосредоточиться на футболе. Я занимаюсь политикой». Было бы неплохо, если бы у нас было так же. Наша работа — играть в футбол. Было бы здорово, если бы нам позволили это делать. Есть и другие люди, которые больше подкованы в политике.
По всей видимости, общественность в Германии была настроена против Катара. Многие люди говорили, что не собираются смотреть матчи чемпионата мира. Это очень печально. Я был поражён, когда увидел, как болельщики других команд поддерживают свои сборные. Мы должны получать такую же поддержку, чтобы снова стать успешными», — приводит слова наставника немецкой сборной DPA.
Немецкая команда заняла третье место в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой, не сумев выйти в плей-офф на втором чемпионате мира подряд.
На катарском ТВ поиздевались над сборной Германии:
- 19 декабря 2022
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