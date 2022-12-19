Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Германии Флик: нам не позволили играть в футбол. Политикой должны заниматься другие

Тренер Германии Флик: нам не позволили играть в футбол. Политикой должны заниматься другие
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик заявил, что немецкая команда не получила должной поддержки со стороны болельщиков из-за политизированности чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Президент Франции Эммануэль Макрон сказал что-то вроде: «Футбол слишком политизирован. Наши игроки должны сосредоточиться на футболе. Я занимаюсь политикой». Было бы неплохо, если бы у нас было так же. Наша работа — играть в футбол. Было бы здорово, если бы нам позволили это делать. Есть и другие люди, которые больше подкованы в политике.

По всей видимости, общественность в Германии была настроена против Катара. Многие люди говорили, что не собираются смотреть матчи чемпионата мира. Это очень печально. Я был поражён, когда увидел, как болельщики других команд поддерживают свои сборные. Мы должны получать такую же поддержку, чтобы снова стать успешными», — приводит слова наставника немецкой сборной DPA.

Немецкая команда заняла третье место в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой, не сумев выйти в плей-офф на втором чемпионате мира подряд.

Сборная Германии страдает даже после вылета с ЧМ. Из команды ушёл важнейший человек Сборная Германии страдает даже после вылета с ЧМ. Из команды ушёл важнейший человек

На катарском ТВ поиздевались над сборной Германии:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022