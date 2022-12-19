Радченко: Месси — лучший игрок ЧМ-2022. Сделал всё возможное и невозможное для титула

Бывший российский футболист Дмитрий Радченко высказался о форварде Аргентины Лионеле Месси после финала чемпионата мира. Аргентинцы в решающем матче обыграли Францию (3:3 доп.вр., 4:2 пен.).

«Для меня этот финал – лучший. Не припомню, чтобы до последнего была такая интрига. Не припомню таких финалов, не уверен, были ли они вообще.



Назвал бы Месси лучшим игроком чемпионата мира. Он стал одним из лучших бомбардиров, забил семь мячей. Он сделал всё возможное и невозможное на этом чемпионате, чтобы поднять этот Кубок мира», – сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Лионель Месси в финальном матче забил дважды.

ЧЕ там на ЧМ| Аргентина чемпион! Месси великий! Финальный выпуcк. Видеоролик: