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Анхель Ди Мария установил уникальное достижение в истории футбола

Анхель Ди Мария установил уникальное достижение в истории футбола
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Нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария забил гол в ворота национальной команды Франции в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре. Этот забитый мяч позволил аргентинцу стать автором уникального достижения.

34-летний аргентинец стал первым футболистом в истории, кто забивал голы в финалах континентального первенства, чемпионата мира и Олимпийских игр.

Ди Мария забил в ворота сборной Нигерии в финале Олимпийских игр 2008 года, а также поразил ворота Бразилии в финале Кубка Америки 2021 года. Кроме того, Ди Мария также забивал в финалах Финалиссимы, Суперкубка Франции и Кубка французской лиги.

В текущем сезоне аргентинский футболист выступает в составе туринского «Ювентуса».

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