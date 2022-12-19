Евгений Алдонин: в финале с Аргентиной Мбаппе играл так, будто это предыгровая тренировка

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин оценил игру форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в матче финала чемпионата мира с Аргентиной (3:3 доп.вр., 2:4 пен.). 23-летний футболист оформил хет-трик.
«Мбаппе с чрезвычайным хладнокровием реализовал два пенальти, как будто бы на тренировке бил. Потрясающее мастерство он показал на этом чемпионате. Если Месси идёт к завершению карьеры, то Мбаппе показывает невероятный футбол.
Его результативность на чемпионате мира – это что-то с чем-то. Потрясающий нападающий, с надеждой на будущее можно смотреть на него и любоваться, что им, что Холандом. На уровне клубов и сборных Мбаппе демонстрирует феноменальный уровень мастерства в таком юном возрасте. В России ему было 19, сейчас – 23. В финале он играл так, как будто это предыгровая тренировка», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Мартинес потроллил Мбаппе во время празднования победы на ЧМ-22. Видеоролик:
- 19 декабря 2022
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