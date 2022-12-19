Кавазашвили: в финале ЧМ-2022 в лице сборной Аргентины с небес спустились посланцы космоса

Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили высказался об игре сборной Аргентины в финале чемпионата мира с Францией (3:3 доп.вр., 4:2 пен.).

«Финал чемпионата мира – фантастика! В лице Аргентины с небес спустились посланцы космоса. Я впервые как профессионал и футболист видел такую игру. Мирового класса получился финал чемпионата мира!



Конечно, для меня на всю жизнь в памяти останется Месси как выдающийся футболист и человек, который может за собой повести коллектив. Своим спокойствием, техникой, характером и работоспособностью он смог достичь того, чтобы команда играла как одно целое. Коллективом в матчах руководил Месси – это высочайшие действия сборной Аргентины», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

ЧЕ там на ЧМ| Аргентина чемпион! Месси великий! Финальный выпуcк. Видеоролик: