Кавазашвили: в финале ЧМ-2022 в лице сборной Аргентины с небес спустились посланцы космоса

Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили высказался об игре сборной Аргентины в финале чемпионата мира с Францией (3:3 доп.вр., 4:2 пен.).
«Финал чемпионата мира – фантастика! В лице Аргентины с небес спустились посланцы космоса. Я впервые как профессионал и футболист видел такую игру. Мирового класса получился финал чемпионата мира!
Конечно, для меня на всю жизнь в памяти останется Месси как выдающийся футболист и человек, который может за собой повести коллектив. Своим спокойствием, техникой, характером и работоспособностью он смог достичь того, чтобы команда играла как одно целое. Коллективом в матчах руководил Месси – это высочайшие действия сборной Аргентины», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
ЧЕ там на ЧМ| Аргентина чемпион! Месси великий! Финальный выпуcк. Видеоролик:
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