Украинский журналист: в кресло руководителя УАФ через чёрный вход заводят Андрея Шевченко

Украинский журналист Игорь Бурбас отреагировал на возможное лишение членства Украины в ФИФА и УЕФА. Напомним, ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА предупредили Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) о возможном исключении из организаций в случае влияния третьих сторон на управление делами.

«Украинскому футболу грозит изоляция. Вот и приплыли…



Этим открытым письмом УЕФА и ФИФА сигнализируют, что власть в нашем футболе якобы захватывается рейдерским путем. И дело здесь совсем не в расследованиях против Андрея Павелко, их оставим следствию. Дело в том, как в кресло руководителя УАФ через чёрный вход заводят Андрея Шевченко.



Пока эта история складывается скандально. В Ньоне собрали доказательные свидетельства некоторых коллективных членов УАФ, которые под давлением и под диктовку письменно вынуждены сейчас изъявлять желание «сбить» якобы скандального Павелко и на его место тут же поставить якобы прославленного Шевченко.



А почему так безальтернативно? А как же свободные и демократические выборы? Разве у нас недостаточно достойных кандидатов, которые могут составить конкуренцию? Зозуля – раз, Шовковский – два, Худжамов – три. И это как минимум те, кто с амбициями и вспоминается сразу.



Так вот, в швейцарском документе чёрным по белому указано: если государственные органы продолжат вмешиваться в футбольные дела, это будет иметь плачевные последствия в виде лишения УАФ членства в УЕФА и ФИФА. Под этими словами понимаем недопуск сборной к отбору Евро-2024, отстранение клубов от еврокубков, конец историческим перспективам провести чемпионат мира 2030 года. Нам ещё этого не хватает.



Очевидно, что ситуация дойдёт до кабинета Владимира Зеленского. Президенту Украины придётся вмешиваться и решать, на чьей стороне здесь закон. И нет ли места произволу в борьбе за кресло руководителя УАФ», — написал Бурбас в своих соцсетях.