Заместитель генерального директора «Химок» покинул клуб

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и организации мероприятий футбольного клуба «Химки» Сергей Трутнев покинул свою должность.

«Благодарим Сергея Владимировича за профессиональную работу, желаем больших побед в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «Химок» на клубном сайте.

Отметим, что Сергей Трутнев начал работу в подмосковном клубе в июле 2020 года и проработал в структуре красно-чёрных более двух лет. Под его руководством «Химки» подписали большое количество спонсорских соглашений и провели ряд эффективных акций в медиаполе. До прихода в подмосковный клуб менеджер более десяти лет работал главным специалистом в коммерческом департаменте Российского футбольного союза.