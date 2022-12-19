Заместитель генерального директора «Химок» покинул клуб
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Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и организации мероприятий футбольного клуба «Химки» Сергей Трутнев покинул свою должность.
«Благодарим Сергея Владимировича за профессиональную работу, желаем больших побед в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «Химок» на клубном сайте.
Отметим, что Сергей Трутнев начал работу в подмосковном клубе в июле 2020 года и проработал в структуре красно-чёрных более двух лет. Под его руководством «Химки» подписали большое количество спонсорских соглашений и провели ряд эффективных акций в медиаполе. До прихода в подмосковный клуб менеджер более десяти лет работал главным специалистом в коммерческом департаменте Российского футбольного союза.
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