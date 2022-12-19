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Червиченко: эра Месси заканчивается, и наступает эра Мбаппе. Следующие десять лет — его

Червиченко: эра Месси заканчивается, и наступает эра Мбаппе. Следующие десять лет — его
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о форвардах сборной Франции и Аргентины — Килиане Мбаппе и Лионеле Месси. Вчера, 18 декабря, южноамериканцы обыграли «трёхцветных» в финале первенства планеты и стали чемпионами мира. Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира, а Месси был признан самым ценным игроком.

«Мбаппе ¬ великолепный игрок. Не припоминаю, чтобы кто-то четыре мяча в финале чемпионата мира забил. Мне кажется, это новое достижение какое-то. Думаю, эра Месси заканчивается и наступает эра Мбаппе. Следующие десять лет пройдут под его знаком. Будет эра Мбаппе. Никого рядом, кто бы мог конкурировать, нет. У Месси до сегодняшнего дня был конкурент, который оспаривал его звание короля футбола, а у Мбаппе в его возрастной группе никого нет», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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