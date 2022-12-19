Василий Уткин: Скалони заявляет о себе как равный и очень интересный соперник

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о работе главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

«В этой игре (финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция. — Прим. «Чемпионата») мы увидели и действительно можем признать, что нынешний тренер сборной Аргентины Лионель Скалони — человек, с которым приходит смена поколений. Потому что Дешама в финале он переиграл – в том, что касалось тренерской подготовки к матчу. Скорее всего, переиграл ван Гала, хотя потом он вернулся, но, если говорить о стартовой позиции, о подготовке к игре, с чем команды выходят на поле, — наверное, Скалони был поинтереснее.

Он уже не выглядит главой клуба близких друзей, которые являются его помощниками, где каждый из которых был более ярким футболистом, чем он. И не является патроном клуба друзей Месси, которого будто сам Месси и поставил. Нет, Скалони — самостоятельная фигура. Он заявляет о себе как равный и очень интересный соперник», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.