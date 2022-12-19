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Латорре: Месси и Ди Марию больше всех критиковали за отсутствие титулов. Футбол справедлив

Латорре: Месси и Ди Марию больше всех критиковали за отсутствие титулов. Футбол справедлив
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Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Латорре прокомментировал победу национальной команды на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Чемпионат мира не выигрывается без потрясений. Все чемпионы страдали, проходили через неприятные моменты, и Аргентина этого не избежала. Эта команда заслужила титул, особенно Месси и Ди Мария. Они больше всех подвергались критике из-за отсутствия титулов. Но футбол был справедливым для них, потому что они боролись, никогда не сдавались и отдавали всех себя. Они играли от всего сердца, движимые настолько сильными эмоциями, что они способны разрушить любую попытку футбольного анализа. Они привели в экстаз всю страну», — приводит слова Латорре La Nacion.

Напомним, в финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

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