«Так приятно тебя видеть!» Бекхэм встретился с чемпионкой US Open Радукану на финале ЧМ

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм опубликовал в социальных сетях совместное фото с чемпионкой US Open – 2021 20-летней британской теннисисткой Эммой Радукану.

Спортсмены встретились на трибунах чемпионата мира – 2022 по футболу во время финала.

«Эмма, так приятно тебя видеть! Вот это игра», — подписал фото Бекхэм.

Фото: из личного архива Дэвида Бекхэма

Напомним, чемпионами мира по футболу стали представители сборной Аргентины, в финале обыгравшие Францию.

Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, на US Open — в первом.