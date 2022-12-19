Итоги последней игры регулярного сезона «Чемпионат Brainboy»
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Прошла последняя игра регулярного сезона «Чемпионат Brainboy». Впереди только Суперфинал, который состоится 27 декабря. А теперь к итогам: победу в последнем соревновании одержал коллектив «Штаб»! Серебро забирает команда «Остались в запасе», а замыкает тройку «пьедестальный» новичок сезона – «NeverKusen»! Четвёртое, лигочемпионское место у команды «Major League, Suck It».
Турнирная таблица
Также подарками от Liberty, Championat.com и «Бомборы» наградили 17-е место.
Всем спасибо за участие в сезоне и интерес к нашему проекту. С теми, кто не прошёл в финал, мы прощаемся до следующего сезона, а с капитанами команд, вышедших в Суперфинал, мы свяжемся в ближайшее время.
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