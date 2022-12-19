Лионель Месси установил рекорд Instagram* по количеству лайков среди спортсменов

Пост форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в социальной сети Instagram* собрал рекордное количество лайков среди спортсменов. На фотографии капитан южноамериканской команды поднимает над головой Кубок мира. Пост оценили более 44 миллионов пользователей.

Лионель Месси Фото: Из соцсетей

Предыдущий рекорд установил португальский форвард Криштиану Роналду. Его пост с фотографией, на которой он играет в шахматы с Месси, собрал 41,9 миллиона лайков.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси завоевал свой первый титул чемпиона мира. Для игрока «ПСЖ» это мировое первенство стало пятым в карьере. Ближе всего к трофею Месси был в 2014 году, но Аргентина в финале уступила немцам. Вчера, 18 декабря, в финальном матче чемпионата мира в Катаре аргентинцы обыграли сборную Франции в серии пенальти.



Лионель Месси – семикратный обладатель «Золотого мяча». Он является рекордсменом по этому показателю.

* – деятельность компании Meta, которая является владельцем соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в России

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