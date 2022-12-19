Кингсли Коман подвергся расистским оскорблениям после финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция

Нападающий «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман стал жертвой расистских оскорблений после финального матча чемпионата мира — 2022 с Аргентиной (3:3, 2:4 — по пенальти).



Напомним, Коман не сумел реализовать 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти. После этого под постами 26-летнего французского футболиста в социальных сетях стали появляться многочисленные комментарии пользователей с эмодзи обезьяны и расистскими оскорблениями.



Коман выступает за национальную команду Франции с 2015 года. В составе сборной форвард — серебряный призёр чемпионата мира — 2022 в Катаре и чемпионата Европы — 2016 во Франции.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в истории. Ранее аргентинцы выигрывали мундиали в 1978 и 1986 годах.