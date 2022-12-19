Денис Глушаков: Месси вписал своё имя в историю. Снимаем перед ним шляпу

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказал мнение о финальном матче чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3.



«Фантастический финал! Не помню более интересного матча. Думаю, что все болельщики футбола, да и сами футболисты, кайфанули от этой игры. Это было потрясающе! Жизнь вознаградила Месси? Он долго шёл к этому трофею. Просто по-человечески хотелось, чтобы он выиграл вчера. Месси вписал своё имя в историю. Лионель хорошо поработал и выиграл всевозможные титулы. Снимаем перед ним шляпу», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.