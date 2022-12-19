Денис Глушаков: Месси вписал своё имя в историю. Снимаем перед ним шляпу
Поделиться
Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказал мнение о финальном матче чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3.
«Фантастический финал! Не помню более интересного матча. Думаю, что все болельщики футбола, да и сами футболисты, кайфанули от этой игры. Это было потрясающе! Жизнь вознаградила Месси? Он долго шёл к этому трофею. Просто по-человечески хотелось, чтобы он выиграл вчера. Месси вписал своё имя в историю. Лионель хорошо поработал и выиграл всевозможные титулы. Снимаем перед ним шляпу», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Комментарии
- 19 декабря 2022
-
19:39
-
19:32
-
19:31
-
19:12
-
19:10
-
19:10
-
19:06
-
19:00
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:40
-
18:34
-
18:32
-
18:29
-
18:15
-
18:13
-
17:59
-
17:52
-
17:46
-
17:35
-
17:35
-
17:32
-
17:29
-
17:29
-
17:14
-
17:10
-
17:06
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:20
Партнерский контент