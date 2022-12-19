Лисандро Мартинес и Кристиан Ромеро до шести утра играли в FIFA после финала ЧМ

Игроки сборной Аргентины Лисандро Мартинес и Кристиан Ромеро после победного финала чемпионата мира с Францией (3:3, 4:2 пен.) до утра играли в футбольный симулятор FIFA.

Сборная Аргентины завоевала свой третий титул на мировых первенствах.



Таким образом, южноамериканская команда обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.



Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира обошла команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинале южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но проиграли в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.