Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лисандро Мартинес и Кристиан Ромеро до шести утра играли в FIFA после финала ЧМ

Лисандро Мартинес и Кристиан Ромеро до шести утра играли в FIFA после финала ЧМ
Комментарии

Игроки сборной Аргентины Лисандро Мартинес и Кристиан Ромеро после победного финала чемпионата мира с Францией (3:3, 4:2 пен.) до утра играли в футбольный симулятор FIFA.

Сборная Аргентины завоевала свой третий титул на мировых первенствах.

Таким образом, южноамериканская команда обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.

Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира обошла команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинале южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но проиграли в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.

Новость по теме
Перишич — о Мартинесе и Ромеро: перестали общаться после выхода в полуфинал ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022