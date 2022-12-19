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Д. Билялетдинов: Аргентина — Франция — не лучший финал ЧМ. 70 минут футбола не было

Д. Билялетдинов: Аргентина — Франция — не лучший финал ЧМ. 70 минут футбола не было
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Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о финальном матче чемпионата мира, в котором сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 пен.).

«Не лучший финал, что я видел. Эмоционально мы все под впечатлением. По качеству игры — нет. 70 минут вообще футбола не было. Потом пенальти, который забил Мбаппе, перевернул игру и наконец заставил французов проснуться. Один момент всё меняет», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная Аргентины завоевала свой третий титул на мировых первенствах.

Таким образом, южноамериканская команда обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.

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