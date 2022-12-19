Аргентинский мальчик станцевал в стиле вратаря Эмилиано Мартинеса

Один из юных болельщиков сборной Аргентины был впечатлён игрой голкипера Эмилиано Мартинеса и станцевал на крыше автомобиля в стиле игрока. Южноамериканская команда в серии пенальти обыграла Францию (3:3, 4:2 пен.) в финале первенства планеты и завоевала Кубок мира. Французы дважды не реализовали свои попытки — удар Кингсли Комана отразил Мартинес, а Орельен Тчуамени пробил мимо ворот. После удара Тчуамени голкипер исполнил свой фирменный танец.

Сборная Аргентины завоевала свой третий титул на мировых первенствах.



Таким образом, южноамериканская команда обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.