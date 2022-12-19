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Агуэро прокомментировал нецензурное оскорбление в адрес хавбека сборной Франции Камавинга

Агуэро прокомментировал нецензурное оскорбление в адрес хавбека сборной Франции Камавинга
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Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал свои слова в адрес полузащитника национальной команды Франции Эдуарду Камавинга после финала ЧМ-2022.

Напомним, во время празднования победы сборной Аргентины (3:3, 4:2 — по пенальти) на чемпионате мира — 2022 Агуэро назвал французского футболиста «членоголовым». «Членоголовый» на испанском языке — «Caro de pinga», что созвучно с фамилией Камавинга.

«Во-первых, я ничего против него не имею, а во-вторых, это была шутка, которую я отпустил во время празднования. Тем более этот парень сам постоянно шутит над своим именем. Не ищите проблем там, где их нет», — написал Агуэро на своей странице в социальных сетях.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира третий раз в истории.

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