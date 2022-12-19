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Президент Аргентины Фернандес поблагодарил Путина за поздравление с победой на ЧМ-2022

Президент Аргентины Фернандес поблагодарил Путина за поздравление с победой на ЧМ-2022
Владимир Путин
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Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за поздравление с победой национальной команды страны на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Спасибо за это приветствие президенту Путину. Пусть радость, которая сегодня объединяет Аргентину со многими народами мира, послужит примером: нашим обществам нужны единство и мир», — написал Фернандес в «Твиттере».

Напомним, ранее Владимир Путин позвонил Альберто Фернандесу.

Аргентинцы стали чемпионами мира 2022 года, в финальном матче в серии пенальти обыграв сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти). На групповом этапе они обошли команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальном матче южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но проиграли в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.

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