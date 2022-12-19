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Сборная Бразилии останется первой в рейтинге ФИФА, несмотря на победу Аргентины на ЧМ

Сборная Бразилии останется первой в рейтинге ФИФА, несмотря на победу Аргентины на ЧМ
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Сборная Бразилии сохранит за собой первую строчку рейтинга ФИФА после чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщил ESPN GB.

Отмечается, что если бы Аргентина или Франция выиграли финал в дополнительное время, то кто-то из них вышел бы на первое место, но серия пенальти гарантировала, что Бразилию не обогнать. Аргентина и Франция поднялись на одну позицию, заняв второе и третье места соответственно. Бельгия опустилась на две позиции — четвёртая строчка, Англия осталась на пятом месте.

Марокко и Австралия показали наибольший взлёт — на 11 позиций. Сборная Марокко, занявшая четвёртое место на ЧМ-2022, теперь располагается на 11-й строчке в рейтинге ФИФА, став лучшей африканской командой. Австралия, которая вышла в 1/8 финала, поднялась на 27-е место.

Официально обновлённый рейтинг ФИФА ожидается в четверг, 22 декабря.

Топ-20 нового рейтинга FIFA:
1. Бразилия.
2. Аргентина.
3. Франция.
4. Бельгия.
5. Англия.
6. Нидерланды.
7. Хорватия.
8. Италия.
9. Португалия.
10. Испания.
11. Марокко.
12. Швейцария.
13. США.
14. Германия.
15. Мексика.
16. Уругвай.
17. Колумбия.
18. Дания.
19. Сенегал.
20. Япония.

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