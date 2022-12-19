Сборная Бразилии останется первой в рейтинге ФИФА, несмотря на победу Аргентины на ЧМ

Сборная Бразилии сохранит за собой первую строчку рейтинга ФИФА после чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщил ESPN GB.

Отмечается, что если бы Аргентина или Франция выиграли финал в дополнительное время, то кто-то из них вышел бы на первое место, но серия пенальти гарантировала, что Бразилию не обогнать. Аргентина и Франция поднялись на одну позицию, заняв второе и третье места соответственно. Бельгия опустилась на две позиции — четвёртая строчка, Англия осталась на пятом месте.

Марокко и Австралия показали наибольший взлёт — на 11 позиций. Сборная Марокко, занявшая четвёртое место на ЧМ-2022, теперь располагается на 11-й строчке в рейтинге ФИФА, став лучшей африканской командой. Австралия, которая вышла в 1/8 финала, поднялась на 27-е место.



Официально обновлённый рейтинг ФИФА ожидается в четверг, 22 декабря.

Топ-20 нового рейтинга FIFA:

1. Бразилия.

2. Аргентина.

3. Франция.

4. Бельгия.

5. Англия.

6. Нидерланды.

7. Хорватия.

8. Италия.

9. Португалия.

10. Испания.

11. Марокко.

12. Швейцария.

13. США.

14. Германия.

15. Мексика.

16. Уругвай.

17. Колумбия.

18. Дания.

19. Сенегал.

20. Япония.

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