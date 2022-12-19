Руни: Мбаппе нужно перейти в «МЮ» или «Реал», чтобы достичь уровня Месси и Роналду
Поделиться
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни выразил мнение, что форварду «ПСЖ» и национальной команды Франции Килиану Мбаппе следует сменить клуб.
«Думаю, что Килиану нужно покинуть свой клуб и перейти в команду из АПЛ. «ПСЖ» — большой клуб, но я думаю, что он достиг своего максимума в Лиге 1. Возможно, ему стоит перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Реал», чтобы достичь уровня Месси и Роналду. Да, для этого нужно присоединиться к этим клубам», — приводит слова Руни BeSoccer.
Напомним, Мбаппе забил восемь голов в семи матчах чемпионата мира — 2022 в Катаре и стал лучшим бомбардиром турнира. Победителем мундиаля стала сборная Аргентины, обыгравшая французскую команду (3:3, 4:2 — по пенальти).
Комментарии
- 19 декабря 2022
-
21:13
-
21:08
-
20:51
-
20:42
-
20:39
-
20:34
-
20:31
-
20:19
-
20:13
-
20:07
-
20:07
-
20:04
-
19:57
-
19:55
-
19:52
-
19:39
-
19:32
-
19:31
-
19:12
-
19:10
-
19:10
-
19:06
-
19:00
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:40
-
18:34
-
18:32
-
18:29
-
18:15
-
18:13
-
17:59
-
17:52
-
17:46
Партнерский контент