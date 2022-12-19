Руни: Мбаппе нужно перейти в «МЮ» или «Реал», чтобы достичь уровня Месси и Роналду

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни выразил мнение, что форварду «ПСЖ» и национальной команды Франции Килиану Мбаппе следует сменить клуб.



«Думаю, что Килиану нужно покинуть свой клуб и перейти в команду из АПЛ. «ПСЖ» — большой клуб, но я думаю, что он достиг своего максимума в Лиге 1. Возможно, ему стоит перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Реал», чтобы достичь уровня Месси и Роналду. Да, для этого нужно присоединиться к этим клубам», — приводит слова Руни BeSoccer.

Напомним, Мбаппе забил восемь голов в семи матчах чемпионата мира — 2022 в Катаре и стал лучшим бомбардиром турнира. Победителем мундиаля стала сборная Аргентины, обыгравшая французскую команду (3:3, 4:2 — по пенальти).