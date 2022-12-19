«Матч вообще нельзя сравнить ни с чем». Непомнящий — о финале ЧМ-2022

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказал мнение о финальном матче чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3.



«Похожий матч по накалу страстей во время моей работы? Нет-нет, абсолютно ничего подобного не было. Вчерашний матч вообще нельзя сравнить ни с чем.



Понравилась ли мне игра? Более чем», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

В составе аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе, дважды реализовавший пенальти. Лучшим игроком встречи был признан Лионель Месси.

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