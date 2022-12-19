Гарет Бэйл — в рейтинге худших игроков чемпионата мира от L'Équipe

Французское издание L'Équipe представило свой рейтинг худших футболистов чемпионата мира в Катаре.

Вратарь: Уэйн Хеннесси (Уэльс).

Защитники: Мэтти Кэш (Польша), Мохаммадхоссейн Канаани (Иран), Буалем Хухи (Катар), Янник Феррейра Карраско (Бельгия).

Полузащитники: Андреас Сков Ольсен (Дания), Крыстян Белик (Польша), Пётр Зелиньски (Польша), Крепен Дьятта (Сенегал).

Нападающие: Гарет Бэйл (Уэльс), Антони Контрерас (Коста-Рика).

Сборная худших игроков ЧМ Фото: L'Équipe

Первенство планеты в Катаре выиграла сборная Аргентины, для неё это третий подобный трофей.



Таким образом, южноамериканская команда обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.

Новость по теме Гарет Бэйл оттолкнул камеру после поражения от Англии на ЧМ-2022

Иван Ордец вспоминает дуэли с Роналду, Бэйлом и Джеко