Гарет Бэйл — в рейтинге худших игроков чемпионата мира от L'Équipe

Французское издание L'Équipe представило свой рейтинг худших футболистов чемпионата мира в Катаре.
Вратарь: Уэйн Хеннесси (Уэльс).
Защитники: Мэтти Кэш (Польша), Мохаммадхоссейн Канаани (Иран), Буалем Хухи (Катар), Янник Феррейра Карраско (Бельгия).
Полузащитники: Андреас Сков Ольсен (Дания), Крыстян Белик (Польша), Пётр Зелиньски (Польша), Крепен Дьятта (Сенегал).
Нападающие: Гарет Бэйл (Уэльс), Антони Контрерас (Коста-Рика).
Сборная худших игроков ЧМ
Фото: L'Équipe
Первенство планеты в Катаре выиграла сборная Аргентины, для неё это третий подобный трофей.
Таким образом, южноамериканская команда обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.
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