Сборная Аргентины анонсировала чемпионский парад в Буэнос-Айресе

Сборная Аргентины проведёт чемпионский парад в столице страны — Буэнос-Айресе. Мероприятие состоится во вторник, 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

«Команда чемпионов мира отправится во вторник в полдень к обелиску, чтобы вместе с болельщиками отпраздновать титул. Да, мы чемпионы мира!» — написано в сообщении сборной Аргентины в «Твиттере».

Аргентинцы стали чемпионами мира 2022 года, в финальном матче в серии пенальти обыграв сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти). На групповом этапе они обошли команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальном матче южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но проиграли в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.

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