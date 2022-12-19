Орлов: Паредеса надо было удалять в финале ЧМ, он футбольный бандит

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о выступлении полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса в финальном матче чемпионата мира — 2022 с Францией.



«Футболисты в финале чемпионата мира были корректны по большому счёту. Кроме одного – по фамилии Паредес. Он вышел во втором тайме и как въехал двумя ногами! Его вообще надо было удалять. Хоть Паредес и стал чемпионом мира, но он футбольный бандит», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Напомним, в финале чемпионата мира — 2022 сборная Аргентины одолела национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим для аргентинцев. Прежде аргентинские футболисты завоёвывали трофей в 1978 и 1986 годах.