Орлов: Паредеса надо было удалять в финале ЧМ, он футбольный бандит
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о выступлении полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса в финальном матче чемпионата мира — 2022 с Францией.
«Футболисты в финале чемпионата мира были корректны по большому счёту. Кроме одного – по фамилии Паредес. Он вышел во втором тайме и как въехал двумя ногами! Его вообще надо было удалять. Хоть Паредес и стал чемпионом мира, но он футбольный бандит», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».
Напомним, в финале чемпионата мира — 2022 сборная Аргентины одолела национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим для аргентинцев. Прежде аргентинские футболисты завоёвывали трофей в 1978 и 1986 годах.
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