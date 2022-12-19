Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: Паредеса надо было удалять в финале ЧМ, он футбольный бандит

Орлов: Паредеса надо было удалять в финале ЧМ, он футбольный бандит
Комментарии

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о выступлении полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса в финальном матче чемпионата мира — 2022 с Францией.

«Футболисты в финале чемпионата мира были корректны по большому счёту. Кроме одного – по фамилии Паредес. Он вышел во втором тайме и как въехал двумя ногами! Его вообще надо было удалять. Хоть Паредес и стал чемпионом мира, но он футбольный бандит», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Напомним, в финале чемпионата мира — 2022 сборная Аргентины одолела национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим для аргентинцев. Прежде аргентинские футболисты завоёвывали трофей в 1978 и 1986 годах.

Новость по теме
Полузащитник «Сочи» Нобоа поздравил бывшего игрока «Зенита» Паредеса с победой на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022