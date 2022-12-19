Президент «Урала» Иванов: Месси проявил себя сильнейшим футболистом мира

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился эмоциями от финала чемпионата мира Аргентина — Франция (3:3, 4:2 пен.), а также рассказал, за какого футболиста переживал в этом матче.

«Думаю, не только у меня сложилось впечатление, что игра была великолепной и достойной финала. Лично я в этом матче болел за одного человека. Очень хотелось, чтобы Лео Месси всё-таки стал чемпионом мира. И теперь я доволен, что он не только добился этого, но и стал лучшим игроком турнира. Месси вёл аргентинскую сборную к победам и проявил себя действительно сильнейшим футболистом мира. Он очень много сделал для команды», – приводит слова Иванова Vprognoze.ru.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси завоевал свой первый титул чемпиона мира. Для игрока «ПСЖ» это мировое первенство стало пятым в карьере. Ближе всего к трофею Месси был в 2014 году, но Аргентина в финале уступила немцам.