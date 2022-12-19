Болельщица умышленно разделась перед камерами на финале ЧМ. Появилось новое видео

Появилось новое видео с болельщицей сборной Аргентины, которая разделась на трибуне стадиона «Лусаил» в Катаре после финального матча чемпионата мира 2022 года. Аргентинцы обыграли национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3.
Напомним, в первой половине основного времени игры, на 23-й минуте, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария с передачи Алексиса Мак Аллистера.
Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе. Сначала, на 80-й минуте, он реализовал пенальти, а уже через минуту точно пробил в дальний угол ворот Эмилиано Мартинеса.
В дополнительное время Месси забил третий гол своей команды на 108-й минуте. На 118-й минуте встречи Мбаппе сравнял счёт, реализовав пенальти.
В серии пенальти победу сборной Аргентины обеспечили точные удары Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, а также сейв голкипера Мартинеса и промах Тчуамени.
- 19 декабря 2022
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